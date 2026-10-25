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सपनों की उड़ान, हौसलों के साथ: अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थी

अनुराग रंजन

Updated Sun, 25 Oct 2026 02:10 PM IST Updated Sun, 25 Oct 2026 02:10 PM IST







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गोरखपुर के नॉर्मल कैंपस स्थित स्पर्श राष्ट्रीय दृष्टिबाधित इंटर कॉलेज में अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। परीक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ हिस्सा लिया। उनकी मेहनत, सपनों और आगे बढ़ने के जज्बे ने सभी का ध्यान खींचा। ... और पढ़ें

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