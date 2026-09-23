{"_id":"6ab399b0c91b7a6792078f5c","slug":"video-cm-yogi-to-inaugurate-the-government-womens-shelter-home-in-chargawan-built-at-a-cost-of-rs805-crore-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"चरगांवा में 8.05 करोड़ से बने राजकीय महिला शरणालय का CM योगी करेंगे लोकार्पण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संकट की परिस्थितियों से जूझ रही महिलाओं को सुरक्षित आश्रय देने के लिए गोरखपुर में आज एक नई पहल होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चरगांवा में नवनिर्मित राजकीय महिला शरणालय भवन का लोकार्पण करेंगे। करीब 8 करोड़ 5 लाख रुपये की लागत से बने इस अत्याधुनिक भवन में एक साथ 100 महिलाओं के रहने की व्यवस्था है। यहां उन्हें सुरक्षा, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाएं मिलेंगी।

... और पढ़ें