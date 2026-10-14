{"_id":"6acf287a9a3a0d4c570f97af","slug":"video-rajasthan-police-recruits-participate-in-passing-out-parade-at-ssb-training-centre-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर में एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र पर राजस्थान पुलिस के प्रशिक्षु आरक्षियों की पासिंग आउट परेड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर में एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र पर राजस्थान पुलिस के प्रशिक्षु आरक्षियों की पासिंग आउट परेड

अनुराग रंजन

Updated Wed, 14 Oct 2026 12:30 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 12:30 PM IST







Link Copied



सशस्त्र सीमा बल के प्रशिक्षु प्रशिक्षण केंद्र पर राजस्थान पुलिस के आरएसी और आरटीसी के द्वितीय बैच का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में प्रशिक्षु आरक्षियों ने पासिंग आउट परेड की। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक (कानून व्यवस्था) संजय अग्रवाल ने परेड की सलामी ली। इस दौरान अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ... और पढ़ें

विज्ञापन