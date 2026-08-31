कैंडल जलाकर नेपाल बाढ़ विभिषिका में जान गवाने वालों को दी श्रद्धांजलि

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हिंदू सुरक्षा सेवा संघ गोरखपुर महानगर इकाई के द्वारा नेपाल बाढ़. विभिषिका में जान गंवाने वाले लोगों को चेतन तिराहे पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। संघ के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र वर्मा पल्लू एडवोकेट ने कहा कि जिस प्रकार से बाढ. विभिषिका में हमारे नेपाली एवं भारतीय लोगों की जान गई है निश्चित रूप से मन द्रवित करने वाला है।

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