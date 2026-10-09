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गोरखपुर: चौरी चौरा में ओवरब्रिज तैयार, 50 हजार लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति

अनुराग रंजन

Updated Fri, 09 Oct 2026 02:40 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 02:40 PM IST







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चौरी चौरा के भोपा बाजार स्थित रेलवे समपार फाटक संख्या 147 पर 69.44 करोड़ रुपये की लागत से 948 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द इसका लोकार्पण करेंगे। ... और पढ़ें

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