गरबा-डांडिया की थाप पर थिरका गोरखपुर

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गोरखपुर क्लब में शुक्रवार शाम मारवाड़ी युवा मंच की ओर से ‘गरबा री रात 6.0’ का आयोजन किया गया। रंग-बिरंगी रोशनी और पारंपरिक परिधानों से सजे परिसर में युवाओं, महिलाओं और बच्चों ने गरबा और डांडिया की धुन पर जमकर नृत्य किया। डीजे की थाप और ढोल की गूंज के बीच आयोजन में भारतीय संस्कृति और उत्साह की झलक देखने को मिली।

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