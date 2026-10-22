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गोरखपुर: अंडर-19 मंडलीय क्रिकेट प्रतियोगिता में देवरिया और कुशीनगर की टीमों के बीच मुकाबला

अनुराग रंजन

Updated Thu, 22 Oct 2026 03:30 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 03:30 PM IST







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जुबली इंटर कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड पर चल रही अंडर-19 मंडलीय क्रिकेट प्रतियोगिता में देवरिया और कुशीनगर की टीमों के बीच मैच खेला गया। प्रतियोगिता में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपने खेल का प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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