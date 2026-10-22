गोरखपुर: कमिश्नर सभागार में मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

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कमिश्नर सभागार में मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह, डीआईजी एस. चन्नप्पा सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और सड़क हादसों की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई।

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