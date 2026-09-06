{"_id":"6a9d250d337f1eb2b20ece23","slug":"video-crowd-at-sp-leader-sadhu-yadavs-rally-police-use-mild-force-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"सपा नेता साधु यादव की रैली में भीड़, पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर-सोनौली मार्ग के जंगल कौड़िया टोल प्लाजा पर सपा नेता साधु यादव की रैली में रविवार को काफी भीड़ जुट गई। भीड़ बढ़ने पर जंगल कौड़िया टोल प्लाजा पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। मौके पर सीओ कैंपियरगंज अनुराग कुमार सिंह समेत कई थानों की पुलिस मौजूद है। रैली में शामिल बड़ी गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रोका गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रैली में शामिल लोगों ने पुलिस अधिकारियों से धक्का-मुक्की भी की। सीओ कैंपियरगंज अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि रैली का परमिशन नहीं था।

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