गोरखपुर: वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान को लेकर कांग्रेस की प्रेसवार्ता

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प्रेस क्लब में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के केंद्रीय पर्यवेक्षक अनिल भारद्वाज ने प्रेसवार्ता की। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी, पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो, महानगर अध्यक्ष रवि निषाद सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे।

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