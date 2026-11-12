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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Commissioner Indra Vikram Singh Inspects Various Department Offices at Vikas Bhawan

गोरखपुर: कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह ने विकास भवन के विभिन्न विभागों के कार्यालयों का किया निरीक्षण

Thu, 12 Nov 2026 05:14 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Thu, 12 Nov 2026 05:14 PM IST
Commissioner Indra Vikram Singh Inspects Various Department Offices at Vikas Bhawan
कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह ने विकास भवन स्थित विभिन्न विभागों के कार्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
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