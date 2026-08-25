{"_id":"6a8d40d3cf98dd23000fde04","slug":"video-blood-donation-camp-at-nepal-club-people-donated-blood-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"नेपाल क्लब में रक्तदान शिविर, लोगों ने किया रक्तदान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से सिविल लाइन स्थित नेपाल क्लब में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि रक्तदान महादान है, इससे कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं।

... और पढ़ें