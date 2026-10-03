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दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ होंगे खत्म?: सरकार का दावा, एक साल में 217.17 लाख मीट्रिक टन कचरा निस्तारित
ल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने की दिशा में सरकार ने बड़ा दावा किया है। सरकार के मुताबिक, पिछले एक साल में 217.17 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण किया गया है। इस दौरान करीब 100 एकड़ जमीन भी मुक्त कराई गई। अब कचरे के निस्तारण की क्षमता बढ़ाने के लिए 2,900 टन प्रतिदिन की नई क्षमता वाले तीन कचरा निस्तारण संयंत्र खोले जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य इन प्रयासों के जरिए तीनों कूड़े के पहाड़ों के निस्तारण की प्रक्रिया को तेज करना है।
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