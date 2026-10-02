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लक्ष्मी नगर में तारों का जंजाल, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

विकास कुमार

Updated Fri, 02 Oct 2026 11:18 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 11:18 PM IST







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लक्ष्मी नगर के जगत राम पार्क इलाके में बिजली के खंभों पर झूलते तारों के जंजाल ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खंभों पर तारों के बड़े-बड़े गुच्छे इस कदर लटक रहे हैं कि वे किसी भी वक्त एक बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। ... और पढ़ें

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