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tangled mess of wires in Laxmi Nagar major accident could happen at any time
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लक्ष्मी नगर में तारों का जंजाल, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा
लक्ष्मी नगर के जगत राम पार्क इलाके में बिजली के खंभों पर झूलते तारों के जंजाल ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खंभों पर तारों के बड़े-बड़े गुच्छे इस कदर लटक रहे हैं कि वे किसी भी वक्त एक बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं।
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