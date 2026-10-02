दिल्ली: ज्वालापुरी में जर्जर मकान भरभराकर गिरा, पिता की मौत, बेटे की हालत गंभीर, दमकल कर्मियों ने निकाला बाहर

आउटर जिले के नांगलोई थाना क्षेत्र के ज्वालापुरी इलाके में बृहस्पतिवार शाम जर्जर मकान अचानक भरभराकर ढह गया। हादसे के दौरान मकान में मौजूद पिता-पुत्र मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को मलबे से बाहर निकाला। दोनों को एंबुलेंस की मदद से संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पिता को मृत घोषित कर दिया। वहीं, घायल बेटे का उपचार चल रहा है।

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मृतक की पहचान 50 वर्षीय शमशुहल के रूप में हुई है। उनका 20 वर्षीय बेटा सोहेब भी हादसे में घायल हुआ है। उसकी पीठ में चोट लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि, मकान गिरने की सही कारण अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।दमकल विभाग के मुताबिक, बृहस्पतिवार शाम करीब 4 बजे ज्वालापुरी स्थित उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन के पास गेट नंबर-4, डी-776 मकान के ढहने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां और अन्य आपातकालीन वाहन मौके के लिए रवाना किए गए। घटनास्थल पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने मलबे में दबे पिता-पुत्र को बचाने के लिए अभियान शुरू किया। टीम ने दोनों को मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया।स्थानीय लोगों ने बताया कि मकान काफी पुराना और जर्जर हालत में था। बताया जा रहा है कि मकान को गिराकर दोबारा निर्माण कराने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान अचानक मकान ढह गया और पिता-पुत्र मलबे की चपेट में आ गए।