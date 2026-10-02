दिवाली-छठ पर घर जाना होगा आसान: दिल्ली से बिहार-यूपी समेत कई राज्यों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, देखें रूट

नई दिल्ली-गया और नई दिल्ली-पटना विशेष ट्रेन

दिल्ली-कामाख्या विशेष ट्रेन संख्या 04076 तीन अक्तूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। वापसी में 04075 पांच अक्तूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को संचालित होगी। वहीं, नई दिल्ली-गया विशेष ट्रेन 04064 का संचालन 11 से 25 अक्तूबर तक होगा, जबकि वापसी 04063 से 12 से 26 अक्तूबर तक होगी। दोनों दिशाओं में 13-13 फेरे होंगे। नई दिल्ली-पटना विशेष ट्रेन 04088 दस से 25 अक्तूबर तक रोजाना चलेगी। वापसी में 04087 का संचालन 11 से 26 अक्तूबर तक रोजाना होगा।