{"_id":"6af9ed2221293ab4830d6e18","slug":"video-shakarpur-once-known-as-an-electronic-hub-has-now-transformed-into-a-repair-market-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"इलेट्रॉनिक हब के नाम से विख्यात शकरपुर, अब रिपयेरिंग मार्केट में तब्दील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शकरपुर मार्केट जो कभी अपनी इलेक्ट्रॉनिक दुकानों और खरीदारी के लिए पूरी दिल्ली में मशहूर थी, अब धीरे-धीरे अपनी पहचान खोती जा रही है। ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन ने इस मार्केट के कारोबार की रफ्तार धीमी करदी है। कभी सुबह से शाम तक खरीदारों की भीड़ से गुलजार रहने वाली मार्केट में अब कुछ ही ग्राहक ही नजर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री घटने के कारण कई दुकानदारों को अब रिपेयरिंग के काम और दुकानों के सामने जगह किराये पर देने का सहारा लेना पड़ रहा है।

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