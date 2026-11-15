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इलेट्रॉनिक हब के नाम से विख्यात शकरपुर, अब रिपयेरिंग मार्केट में तब्दील

Sun, 15 Nov 2026 11:04 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:04 PM IST
Shakarpur once known as an electronic hub has now transformed into a repair market
शकरपुर मार्केट जो कभी अपनी इलेक्ट्रॉनिक दुकानों और खरीदारी के लिए पूरी दिल्ली में मशहूर थी, अब धीरे-धीरे अपनी पहचान खोती जा रही है। ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन ने इस मार्केट के कारोबार की रफ्तार धीमी करदी है। कभी सुबह से शाम तक खरीदारों की भीड़ से गुलजार रहने वाली मार्केट में अब कुछ ही ग्राहक ही नजर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री घटने के कारण कई दुकानदारों को अब रिपेयरिंग के काम और दुकानों के सामने जगह किराये पर देने का सहारा लेना पड़ रहा है।
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