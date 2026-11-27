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शाहदरा जिले में सात दिन चला वाहन चोरों के खिलाफ अभियान, 181 चोरी के वाहन बरामद , 15 पुलिस टीमों ने 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया, दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग जिलों से जुड़े वाहन भी मिले। 18 से 25 नवंबर तक चलाया गया ऑपरेशन चक्र, बरामद वाहनों से कई चोरी के मामले सुलझे।

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