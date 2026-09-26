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Protests intensified over the evacuation of 1,800 houses and shops in Ali village
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आली गांव में 1800 मकान-दुकानों को खाली कराने पर प्रदर्शन तेज
दक्षिणी दिल्ली के आली गांव में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर बने करीब 1800 मकान-दुकानों को खाली कराने की कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन तेज कर दिया है। अमर उजाला ने स्थानीय लोगों से खास बातचीत की।
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