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आली गांव में 1800 मकान-दुकानों को खाली कराने पर प्रदर्शन तेज

विकास कुमार

Updated Sat, 26 Sep 2026 11:11 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 11:11 PM IST







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दक्षिणी दिल्ली के आली गांव में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर बने करीब 1800 मकान-दुकानों को खाली कराने की कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन तेज कर दिया है। अमर उजाला ने स्थानीय लोगों से खास बातचीत की। ... और पढ़ें

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