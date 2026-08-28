{"_id":"6a917c872d5451bdad06b6e5","slug":"video-people-in-delhi-faced-traffic-woes-on-raksha-bandhan-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"रक्षाबंधन पर थमी दिल्ली की रफ्तार: पटेल रोड पर रेंगते दिखे वाहन, ट्रैफिक से लोग हुए परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रक्षाबंधन पर थमी दिल्ली की रफ्तार: पटेल रोड पर रेंगते दिखे वाहन, ट्रैफिक से लोग हुए परेशान

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 28 Aug 2026 05:48 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 05:48 PM IST







Link Copied



रक्षाबंधन के मौके पर शुक्रवार को दिल्ली के पटेल रोड पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई। सड़क पर भारी यातायात के कारण वाहन धीमी गति से चलते नजर आए, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें