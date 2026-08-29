दिल्लीवासियों को लगा महंगाई का झटका: फिर से महंगी हुई सीएनजी, आज से बढ़े हुए रेट पर मिलेगी गैस, जानें नए दाम
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। नई दरें 29 अगस्त 2026 को सुबह 6 बजे से लागू होंगी।
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देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। मंगलवार को सीएनजी की दरों में 3.89 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। इसस पहले सीएनजी की दरों में दो रुपये की बढ़ोतरी की गई थी।
राजधानी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी का एलान किया है। शनिवार 29 अगस्त सुबह 6 बजे से सीएनजी के दाम 3.89 रुपये प्रति किलो बढ़ जाएंगे। अब तक दिल्ली में सीएनजी का रेट 83.09 रुपये प्रति किलो था। अब दिल्ली में सीएनजी की नई कीमत 86.98 रुपये प्रति किलो हो जाएगी।
CNG rates have been hiked by Rs 3.89 per kg in Delhi with effect from 6 AM today, 29th August.— ANI (@ANI) August 28, 2026
बता दें कि राजधानी में 15 मई को सीएनजी के दाम दो रुपये बढ़ाए गए थे। इसके बाद 17 मई को एक रुपये की वृद्धि दर्ज की गई। 23 मई को भी सीएनजी एक रुपये महंगी हुई थी। 26 मई को फिर से दो रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इस प्रकार मई के महीने में ही कई बार दाम बढ़ाए गए थे।
यह वृद्धि उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर डालेगी। लगातार बढ़ती कीमतें आम जनता के लिए चिंता का विषय बन गई हैं। लगातार बढ़ती सीएनजी कीमतें वाहन चालकों के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। विशेषकर सार्वजनिक परिवहन और कैब सेवाओं पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों को अपनी लागत निकालने में परेशानी होगी। इससे यात्रियों को भी अधिक किराया चुकाना पड़ सकता है।