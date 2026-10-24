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भारतीय बॉक्सिंग के बेहतर भविष्य, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर ओलंपियन एकजुट

Digvijay Singh

Updated Sat, 24 Oct 2026 06:47 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 06:47 PM IST







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भारतीय बॉक्सिंग के बेहतर भविष्य, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर एकजुट हुए ओलंपियन, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता व वरिष्ठ प्रशिक्षक। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासंघ की कार्यप्रणाली में सुधार और खिलाड़ियों के हितों को सर्वोपरि रखने की मांग उठाई गई। ... और पढ़ें

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