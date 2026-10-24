फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Temperature drops in several areas of Noida due to rain

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का यू-टर्न: नोएडा के कई सेक्टरों में बूंदाबांदी, तापमान गिरा; मौसम विभाग का अलर्ट

Sat, 24 Oct 2026 10:24 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली-एनसीआर
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली-एनसीआर Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sat, 24 Oct 2026 10:24 PM IST
सार

नोएडा में मौसम ने अचानक करवट ली है। नोएडा के कई सेक्टरों में हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं, दिल्ली, गाजियाबाद और इंदिरापुरम समेत कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है।

विज्ञापन
Temperature drops in several areas of Noida due to rain
नोएडा में बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नोएडा में अचानक मौसम बदलने से कई सेक्टरों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को मौसम में बदलाव महसूस हुआ। वहीं, बारिश की बूंदों के साथ ही शहर में बढ़ते प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद भी जगी है। वहीं  दिल्ली, गाजियाबाद और इंदिरापुरम समेत कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। 
विज्ञापन


दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, 24 अक्तूबर 2026 को रात 9:40 बजे जारी पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले दो घंटे यानी रात 11:40 बजे तक दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की प्रबल संभावना है। दिल्ली के प्रीत विहार, आईटीओ और अक्षरधाम के अलावा एनसीआर के इंदिरापुरम और गाजियाबाद में छिटपुट स्थानों पर बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है।
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed