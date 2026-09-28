'मुझे पीटा, घसीटा और नौकरी चली गई...' साहिब सिंह पर MCD कर्मचारी धन बहादुर ने सुनाई पूरी आपबीती

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दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के एक सफाई कर्मचारी धन बहादुर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि साहिब सिंह और अन्य लोगों ने उनके साथ बदसलूकी और बेरहमी से मारपीट की थी। उल्लेखनीय है कि साहिब सिंह वही व्यक्ति हैं जिन्हें कथित तौर पर एक दिन पहले दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने थप्पड़ मारा था। इस पूरे विवाद के बीच धन बहादुर ने अपनी आपबीती साझा करते हुए न्याय की गुहार लगाई है।

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