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Matia Mahal is world famous for its Mughlai flavours but streets are awash with mismanagement
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मटिया महल मुगलई जायके से दुनियाभर में मशहूर लेकिन गलियों में बदइंतजामी का स्वाद
मटिया महल मुगलई जायके से दुनियाभर में मशहूर लेकिन गलियों में बदइंतजामी का स्वाद, जामा मस्जिद के साये में इतिहास और संस्कृति की विरासत, देश-विदेश से जायका लेने पहुंचते हैं लोग। गंदगी, लटकते तार और ई-रिक्शा की भीड़ से कारोबारी परेशान, पुरानी दिल्ली की पहचान बने खानपान और बाजार को बुनियादी सुविधाओं का इंतजार।
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