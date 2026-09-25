{"_id":"6ab6abfd12ce28eb9e0eacf1","slug":"video-matia-mahal-is-world-famous-for-its-mughlai-flavours-but-streets-are-awash-with-mismanagement-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"मटिया महल मुगलई जायके से दुनियाभर में मशहूर लेकिन गलियों में बदइंतजामी का स्वाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मटिया महल मुगलई जायके से दुनियाभर में मशहूर लेकिन गलियों में बदइंतजामी का स्वाद

Digvijay Singh

Updated Fri, 25 Sep 2026 10:44 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 10:44 PM IST







Link Copied



मटिया महल मुगलई जायके से दुनियाभर में मशहूर लेकिन गलियों में बदइंतजामी का स्वाद, जामा मस्जिद के साये में इतिहास और संस्कृति की विरासत, देश-विदेश से जायका लेने पहुंचते हैं लोग। गंदगी, लटकते तार और ई-रिक्शा की भीड़ से कारोबारी परेशान, पुरानी दिल्ली की पहचान बने खानपान और बाजार को बुनियादी सुविधाओं का इंतजार। ... और पढ़ें

विज्ञापन