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छात्रों के दो गुटों के बीच तीखी बहस, कॉलेज परिसर में तनाव

Digvijay Singh

Updated Fri, 18 Sep 2026 04:08 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 04:08 PM IST







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डूसू चुनाव के बीच शुक्रवार को दयाल सिंह कॉलेज में माहौल उस समय गरमा गया, जब छात्रों के दो गुटों के बीच किसी मुद्दे को लेकर तीखी बहस हो गई। कॉलेज परिसर में कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बनी रही। ... और पढ़ें

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