आरके पुरम में हादसे का वीडियो: होंडा अमेज ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, आरोपी चालक गिरफ्तार, वाहन भी जब्त

जांच के दौरान पता चला कि मुनिरका गांव निवासी तनिष्क टोकस (21) अपनी काली मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी करके बैठे थे। तभी वसंत कुंज निवासी वेणु गोपाल (73) नीले रंग की होंडा अमेज कार चला रहे थे। उनकी कार ने खड़ी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के कारण तनिष्क टोकस मोटरसाइकिल से गिर गए। होंडा कार मोटरसाइकिल को कुछ दूर तक घसीटती ले गई। हालांकि, तनिष्क टोकस को कार ने नहीं घसीटा। उनकी मेडिकल जांच की गई, जिसमें उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई।