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खेत में मिली थी लाश, नोच खा गए कुत्ते: दिल्ली में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या; सभी ने पी थी शराब

Fri, 18 Sep 2026 12:00 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 18 Sep 2026 12:00 PM IST
सार

दिल्ली में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी टेंपो से साथ आए थे और उन्होंने शराब पी रखी थी। किशोरी का शव 13 सितंबर को मिला था। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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All accused involved in misdeed and murder of minor in swaroop nagar consumed alcohol
नाबालिग से दरिंदगी के बाद हत्या - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को पकड़ा है। इनमें तीन नाबालिग और एक बालिग शामिल है। किशोरी का शव 13 सितंबर को मिला था।

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सीसीटीवी में मिले सुराग से आरोपियों तक पहुंची पुलिस
जांच के दौरान पुलिस को आसपास के सीसीटीवी कैमरों में एक संदिग्ध टेंपो घूमता हुआ दिखा। इस टेंपो की बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बालिग आरोपी की पहचान खड्डा कॉलोनी निवासी शिवम उर्फ सुदामा के रूप में हुई है।

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शराब के नशे में थे सभी
नाबालिगों की उम्र 16 से 17 साल के बीच बताई गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, एक नाबालिग आरोपी मृत लड़की की दोस्त है। सभी आरोपी टेंपो से साथ आए थे और उन्होंने शराब पी रखी थी। लड़की के पुलिस में शिकायत करने के डर से आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सभी उपलब्ध फोरेंसिक और तकनीकी सबूतों की पुष्टि कर रही है।

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खेत में मिली थी लाश
बाहरी उत्तरी जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त लोकेश्वरन आर ने बताया कि 13 सितंबर की सुबह स्वरूप नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी। कुशक रोड, लाल बाउंड्री के पास जयपाल राणा के खेत में एक लड़की का शव पड़ा था। 

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सड़ चुका था लड़की का शव
पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पाया कि उसकी चाकू गोदकर हत्या की गई थी। मृतका की मौके पर पहचान नहीं हो पाई थी, बाद में उसकी पहचान स्वरूप नगर इलाके की रहने वाली के तौर पर हुई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक, मृत का शव गल चुका था और उसका एक हाथ नहीं था। खुले में शव के पड़े होने से उसे कुत्तों ने नोंच खाया। 

पहने कपड़े और टेंपो बरामद
जांच के दौरान पुलिस को कोई गवाह नहीं मिला। टीम ने 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच की। वारदात के समय इलाके में एक संदिग्ध टेंपो घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर अंधेरे के कारण साफ नहीं था। 15 सितंबर की रात पुलिस को टेंपो खड्डा कॉलोनी में खड़ा मिला। उसके चालक से पूछताछ के बाद तीन नाबालिग समेत चार आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने उनके कब्जे से दो चाकू, घटना के समय पहने कपड़े और टेंपो जब्त कर लिया है।
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