खेत में मिली थी लाश, नोच खा गए कुत्ते: दिल्ली में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या; सभी ने पी थी शराब

दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को पकड़ा है। इनमें तीन नाबालिग और एक बालिग शामिल है। किशोरी का शव 13 सितंबर को मिला था।

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सीसीटीवी में मिले सुराग से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

जांच के दौरान पुलिस को आसपास के सीसीटीवी कैमरों में एक संदिग्ध टेंपो घूमता हुआ दिखा। इस टेंपो की बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बालिग आरोपी की पहचान खड्डा कॉलोनी निवासी शिवम उर्फ सुदामा के रूप में हुई है।