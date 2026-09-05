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बीएमजे रिसर्च फोरम साउथ एशिया 2026: दिल्ली में जुटे हेल्थ एक्सपर्ट, बेहतर इलाज और हेल्थ पॉलिसी पर हुआ मंथन

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 05 Sep 2026 08:34 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 08:34 PM IST







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बेहतर इलाज और स्वास्थ्य नीतियों को लेकर मंथन के लिए देश-दुनिया के हेल्थ एक्सपर्ट दिल्ली में जुटे। बीएमजे रिसर्च फोरम साउथ एशिया 2026 का आयोजन शांगरी-ला होटल में किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य शोध से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने भारत में हेल्थ रिसर्च के महत्व और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शोध को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया। ... और पढ़ें

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