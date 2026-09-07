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दिल्ली इमारत गिरी: आराम से बैठा था बुजुर्ग, तभी गिरी बिल्डिंग, देखें पीजी हादसे का 21 सेकंड का नया सीसीटीवी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: Sharukh Khan
Updated Mon, 07 Sep 2026 08:56 AM IST
सार
दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। अब तक इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बिल्डिंग गिरने के बाद धूल का गुबार उठता दिख रहा है।
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delhi building collapse
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक इमारत ढहने से पूरी राजधानी दहल गई है। यह बहुमंजिला इमारत पीजी के तौर पर उपयोग की जा रही थी। रविवार को यह इमारत अचानक ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिर गई। इस भयानक हादसे का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि इमारत के ठीक नीचे एक बुजुर्ग अपने छोटे ठेले के साथ बैठे थे। तभी अचानक ऊपर से मलबा गिरता दिखाई दे रहा है। साथ ही धूल का गुबार आने लगा।
खतरा भांपते ही बुजुर्ग व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दूर भागे। इसके कुछ ही सेकंड बाद पूरी इमारत जमींदोज हो गई। चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया। मोती बाग स्थित सत्य निकेतन इमारत हादसे में अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है।
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delhi building collapse
- फोटो : वीडियो ग्रैब
फंसे लोगों को बचाने के काम जारी
मलबे में अब भी कई लोग फंसे हुए हैं, जिनमें कई छात्र शामिल हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), CATS एम्बुलेंस और कई प्रशासनिक टीमें मौके पर मौजूद हैं। बड़े पैमाने पर बचाव अभियान लगातार जारी है। टीमें अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग कर फंसे लोगों को निकालने का प्रयास कर रही हैं। इस हादसे ने पूरी राजधानी को झकझोर दिया है।
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दिल्ली में पांच मंजिला इमारत गिरी, बचाव कार्य जारी
- फोटो : अमर उजाला
मृतकों की संख्या हुई छह
दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। अब तक इस हादसे में छह लोगों की मौत हो चुकी है।
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दिल्ली में पांच मंजिला इमारत गिरी, बचाव कार्य जारी
- फोटो : अमर उजाला
11 लोगों को रेस्क्यू किया गया
मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जिन लोगों के फंसे होने की आशंका है, उन्हें खोजने की कोशिशें जारी हैं।
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दिल्ली में पांच मंजिला इमारत गिरी, बचाव कार्य जारी
- फोटो : अमर उजाला
एमसीडी ने हादसे वाली गली में जर्जर इमारतों को नोटिस जारी किया
एक और बड़ी खबर ये है कि एमसीडी ने उसी गली में जर्जर हालत वाली इमारतों को नोटिस जारी किया, जहां एक इमारत ढह गई थी। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अनुसार, गिरी हुई इमारत की पहचान पी-14, सत्य निकेतन के तौर पर की गई है।
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