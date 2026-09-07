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सत्य निकेतन इमारत हादसा: दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका हुई दाखिल, मुख्य न्यायाधीश तत्काल सुनवाई के लिए तैयार

Mon, 07 Sep 2026 11:38 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 07 Sep 2026 11:38 AM IST
सार

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के बाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। बीते रविवार को इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई थी। सोमवार को एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश के सामने तत्काल सुनवाई की मांग की।

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petition filed in Delhi High Court regarding building collapse incident in Satya Niketan
दिल्ली इमारत हादसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को एक याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई आज करने का भरोसा दिलाया है। यह घटना दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुई थी।

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सोमवार को एक वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने यह मामला उठाया। उन्होंने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। मुख्य न्यायाधीश आज इस मामले की सुनवाई करने के लिए सहमत हो गए हैं। यह तत्काल सुनवाई की मांग इमारत गिरने की दुखद घटना के बाद की गई है। 
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petition filed in Delhi High Court regarding building collapse incident in Satya Niketan
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

खबरों के अनुसार, इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना ने गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। अब यह मामला न्यायिक विचार के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है। अदालत इस गंभीर प्रकरण पर विचार करेगी।

petition filed in Delhi High Court regarding building collapse incident in Satya Niketan
दिल्ली में इमारत गिरी, बचाव कार्य जारी - फोटो : अमर उजाला

हादसे के बाद एक वकीन ने याचिका दाखिल की
घटना की गंभीरता को देखते हुए एक वकील ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस मामले को उठाया और तत्काल सुनवाई की आवश्यकता बताई। वकील ने तर्क दिया कि यह एक गंभीर सार्वजनिक हित का मामला है। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता की दलीलों को सुना। उन्होंने आज इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करने पर अपनी सहमति दे दी।

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दिल्ली में इमारत गिरी, मलबे में दबने से क्षतिग्रस्त कार - फोटो : अमर उजाला
दिल्ली में इमारत गिरने से छह की मौत
दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक इमारत ढहने की दुखद घटना सामने आई थी। इस हादसे में छह लोगों की जान चली गई, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। इमारत गिरने से आसपास के लोगों में भी भय और चिंता व्याप्त हो गई है। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचे थे। इस घटना ने इमारतों की सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
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