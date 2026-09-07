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Delhi Building collapses When pulled out child holding book man trapped debris recorded video and sent it out
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'बचा लो..': 'बाहर निकाला तो बच्चे के हाथ में किताब, मलबे में फंसे युवक की आंखों से झांकती बेबसी ने किया द्रवित
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: Sharukh Khan
Updated Mon, 07 Sep 2026 08:17 AM IST
सार
दिल्ली इमारत हादसे में भावुक करने देने वाला पल भी सामने आया। बचाव कार्य के दौरान जब एक बच्चे को मलबे से बाहर निकाला गया तो उसके हाथ में किताब थी। वहीं, मलबे में फंसे युवक ने वीडियो बनाकर बाहर भेजा तो एक ने फोन कर कहा कि हमें बचा लो। हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें घायल छात्र आदित्य मलबे में दबा दिखाई दे रहा है। उसकी आंखों से झांकती बेबसी ने हर किसी को द्रवित कर दिया।
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delhi building collapse
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में 30 साल पुरानी पांच मंजिला इमारत भरभराकर ढह गई। हॉस्टल डेज नाम की इस इमारत में छात्रों का पीजी हॉस्टल संचालित हो रहा था। घटना में छह लोगों की मौत हो गई जबकि मलबे में 30 से 40 छात्रों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। देर रात तक मलबे से 12 को निकाला गया था, जिनमें से छह की मौत हो गई। पांच घायल एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं।
दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के मुताबिक, हादसा दोपहर 1:33 बजे हुआ। रविवार होने के कारण बड़ी संख्या में छात्र अपने कमरों में थे। दमकल विभाग की 8 गाड़ियों समेत कई बचाव दल मौके पर पहुंचे। हालांकि इससे पहले स्थानीय लोग और पास की इमारतों के छात्रों ने मलबा हटाना शुरू कर दिया था।
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दिल्ली में इमारत गिरी, बचाव कार्य जारी
- फोटो : अमर उजाला
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीमों के 70 जवान और डॉग स्क्वाड भी मौके पर है। एम्स के अनुसार, चार छात्र मृत अवस्था में लाए गए थे जबकि एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक की मौत देर रात हुई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त इमारत के बेसमेंट में मजदूर खोदाई का कार्य कर रहे थे। यह इलाका दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के नजदीक है। बड़ी संख्या में छात्र यहां रहते हैं।
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दिल्ली में इमारत गिरी, बचाव कार्य जारी
- फोटो : अमर उजाला
चार मंजिल से ऊपर की अवैध इमारतें होंगी सील
दिल्ली नगर निगम ने चार मंजिल से अधिक के सभी अवैध निर्माण तत्काल प्रभाव से सील करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मेयर प्रवेश वाही ने रविवार रात यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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दिल्ली में इमारत गिरी, मलबे में दबा युवक
- फोटो : अमर उजाला
मलबे में फंसा था, वीडियो बनाकर बाहर भेजा... एक ने फोनकर कहा-हमें बचा लो
मलबे के नीचे से चीखने की आवाजें आ रही थीं। बचाओ-बचाओ की पुकार सुनाई दे रही थी। मलबे में ही फंसे कुछ बच्चों ने किसी तरह फोन कर कहा-हादसा हो गया, हमें बचा लो। मौके पर पहुंचे एक छात्र ने बताया कि अंदर फंसे उसे दोस्त ने फोन पर कहा... कैसा हादसा हो गया, हमें बचा लो, यहां से निकाल लो।
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दिल्ली में इमारत गिरी, बचाव कार्य जारी
- फोटो : अमर उजाला
वहीं, मलबे में फंसे एक छात्र ने 10 सेकंड का वीडियो बनाकर अपने दोस्त को भेजा। उसने यह वीडियो पीजी ग्रुप में साझा भी किया। इस वीडियो में मलबे का ढेर दिख रहा है और वह खुद इसके बीच फंसा हुआ है।
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