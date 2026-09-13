गुरुग्राम: राजीव कॉलोनी स्थित सर्विस स्टेशन में रात को लगी आग, किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं

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दिल्ली-जयपुर हाईवे के पास राजीव कॉलोनी स्थित पॉस्को के सर्विस स्टेशन में 12 सितंबर की रात को बिजली के पैनल में आग लग गई। सर्विस स्टेशन से धुआं उठता देखकर फायर विभाग को सूचना दी गई। रात 10.56 बजे सूचना मिलने पर सेक्टर-37 फायर स्टेशन से दो दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। फायर कर्मियों ने पानी का छिड़काव करके आग पर काबू पाया। घटना में किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है।

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