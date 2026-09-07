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वीडियो: पूर्वी दिल्ली में रोक के बावजूद चल रहीं रंगाई इकाइयां, यमुना में पहुंच रहे जहरीले रसायन

Rahul Kumar Tiwari

Updated Mon, 07 Sep 2026 10:07 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 10:07 PM IST







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साल 2023 में दिल्ली सरकार ने कपड़ों को रंगने वाली इकाइयों पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में कुछ लोग चोरी-छिपे ऐसी इकाइयां चला रहे हैं। इनसे निकलने वाले रसायनों के कारण यमुना के पानी के प्रदूषित होने का खतरा बना हुआ है। ... और पढ़ें

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