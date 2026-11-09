{"_id":"6af15baaeee1840e700d690c","slug":"video-diwali-celebrations-blanket-of-fog-stretches-from-patel-nagar-to-punjabi-bagh-terminal-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"जश्न की रात के बाद धुंधली हुई दिल्ली: पटेल नगर से पंजाबी बाग टर्मिनल तक धुंध की चादर, देखें वीडियो","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जश्न की रात के बाद धुंधली हुई दिल्ली: पटेल नगर से पंजाबी बाग टर्मिनल तक धुंध की चादर, देखें वीडियो

अनुज कुमार

Updated Mon, 09 Nov 2026 11:05 AM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 11:05 AM IST







Link Copied



दीपावली पर रातभर हुई आतिशबाजी का असर सोमवार सुबह राजधानी की आबोहवा में साफ दिखाई दिया। मध्य दिल्ली के पटेल नगर से पंजाबी बाग टर्मिनल तक धुंध की चादर छाई नजर आई। त्योहार की रौनक के अगले दिन आसमान में पसरी धुंध ने प्रदूषण की गंभीर होती स्थिति को एक बार फिर उजागर कर दिया। ... और पढ़ें

विज्ञापन