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आईएमडी की जिलेवार चेतावनी के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और शाहदरा में बहुत घना कोहरा छाने की आशंका है। वहीं, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य दिल्ली के इलाके भी कोहरे से प्रभावित हो सकते हैं। दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। कुछ इलाकों में हालात को देखते हुए रेड अलर्ट जैसी स्थिति बनी हुई है। विज्ञापन राजधानी दिल्ली में कोहरे का असर बढ़ने लगा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली के कई इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। इसके चलते दृश्यता में भारी गिरावट आने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

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सफदरजंग में दृश्यता घटकर 50 मीटर पहुंची आईएमडी की ओर से 9 नवंबर 2026 को सुबह 6:30 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार, सफदरजंग में दृश्यता घटकर महज 50 मीटर रह गई। जबकि 8 नवंबर को यहां दृश्यता 700 मीटर दर्ज की गई थी। यानी एक दिन में दृश्यता में 650 मीटर की गिरावट आई है।





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सफदरजंग में 8 नवंबर को रात 10:30 बजे से दृश्यता 1000 मीटर से नीचे बनी हुई थी। वहीं, रात 2:30 बजे से यह घटकर 500 मीटर से भी कम हो गई। इस दौरान हवा की गति शांत रही।

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पालम में 400 मीटर रही दृश्यता पालम हवाई अड्डे पर भी कोहरे का असर देखने को मिला। यहां सुबह 6:30 बजे दृश्यता 400 मीटर दर्ज की गई, जबकि एक दिन पहले यह 800 मीटर थी। यानी दृश्यता में 400 मीटर की कमी आई है।





पालम में 8 नवंबर को रात 12 बजे से दृश्यता 1000 मीटर से कम रही, जबकि सुबह 5 बजे से यह 500 मीटर से नीचे पहुंच गई। इस दौरान हवा की दिशा बदलती रही और इसकी गति दो नॉट्स दर्ज की गई।



