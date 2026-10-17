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Hindi News ›   Video ›   Delhi ›   Dipke produced before Delhi SEM court

सीजेपी का आंदोलन: दिल्ली की एसईएम कोर्ट में दिपके की पेशी, देखें रिपोर्टो

Sat, 17 Oct 2026 04:09 PM IST
अनुज कुमार
Anuj Kumar अनुज कुमार
Updated Sat, 17 Oct 2026 04:09 PM IST
Dipke produced before Delhi SEM court
सीजेपी संयोजक अभिजीत दिपके को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन लाया गया। दिपके को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। सीजेपी और दिपके की लीगल टीम पुलिस स्टेशन में पहले से ही मौजूद है।
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