{"_id":"6ab148f5f51da84672004d4e","slug":"video-dilapidated-gandhi-nagar-market-traders-to-repair-roads-themselves-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदहाल गांधी नगर मार्केट, व्यापारी खुद सुधारेंगे सड़कें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी के रूप में विख्यात गांधी नगर मार्केट इन दिनों बदहाल बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) की मार झेल रही है। टूटी सड़कें और गलियों की खस्ताहाल स्थिति के चलते व्यापारियों और ग्राहकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से बार-बार शिकायत करने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब स्थानीय व्यापारियों ने अपनी कमाई से ही सड़कें दुरुस्त कराने का जिम्मा उठा लिया है।

... और पढ़ें