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रोहिणी जेल में मर्डर: वार्ड-3 में खूनी संघर्ष, तंबाकू के लिए कैदी को मार डाला; वारदात के पीछे इस गैंग का नाम

Mon, 21 Sep 2026 04:17 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Mon, 21 Sep 2026 04:17 PM IST
सार

मृतक प्रमोद जेल के अंदर तंबाकू बेचने का काम करता था। इस हत्या का आरोप भोला और मुकेश गैंग के सदस्यों पर लगा है। गैंग ने धारदार हत्या से वारदात को दिया अंजाम।

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Inmate murdered in Rohini Jail
रोहिणी जेल में कैदी का कत्ल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली की रोहिणी जेल के अंदर एक अंडरट्रायल कैदी की हत्या का मामला सामने आया है। आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बंद प्रमोद नामक कैदी की आपसी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई है।

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कैसे हुआ विवाद?
सूत्रों के मुताबिक, मृतक प्रमोद जेल के अंदर तंबाकू बेचने का काम करता था। आशंका जताई जा रही है कि इसी बात को लेकर कैदियों के बीच कहासुनी और विवाद हुआ था, जिसके बाद यह खौफनाक कदम उठाया गया।

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आरोपियों पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जेल के अंदर साथी कैदियों भोला और मुकेश पर प्रमोद पर धारदार हथियार से हमला करने का गंभीर आरोप लगा है। हमले के बाद गंभीर रूप से घायल प्रमोद को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल के भीतर हुई इस वारदात से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

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कारोबार को लेकर हुआ खूनी संघर्ष
एक जानकारी ये भी मिल रही है कि गैंग के बीच जेल के अंदर अवैध गतिविधियों और तंबाकू के कारोबार को लेकर आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस और जेल अधिकारियों ने मामला दर्ज कर लिया है और गहराई से जांच शुरू कर दी है कि जेल के अंदर यह वारदात कैसे हुई।

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