रोहिणी जेल में मर्डर: वार्ड-3 में खूनी संघर्ष, तंबाकू के लिए कैदी को मार डाला; वारदात के पीछे इस गैंग का नाम

आरोपियों पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जेल के अंदर साथी कैदियों भोला और मुकेश पर प्रमोद पर धारदार हथियार से हमला करने का गंभीर आरोप लगा है। हमले के बाद गंभीर रूप से घायल प्रमोद को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल के भीतर हुई इस वारदात से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।