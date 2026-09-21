पीएम सूर्यघर पोर्टल लॉन्च: दिल्ली में 400 यूनिट तक वालों को मुफ्त सोलर पैनल, पहले आओ-पहले पाओ; ऐसे मिलेगा लाभ

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योजना के तहत, 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत वाले घरों को लाभ मिलेगा। उन्हें तीन किलोवाट तक का सोलर प्लांट बिना किसी शुरुआती लागत के मुफ्त मिलेगा। तीन किलोवाट से अधिक क्षमता के सोलर पैनल लगवाने वालों को भी सरकार मदद देगी। ऐसे उपभोक्ताओं को कुल 1.56 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की ओर से 78-78 हजार रुपये की पूंजीगत सब्सिडी शामिल है। विज्ञापन

योजना के तहत, 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत वाले घरों को लाभ मिलेगा। उन्हें तीन किलोवाट तक का सोलर प्लांट बिना किसी शुरुआती लागत के मुफ्त मिलेगा। तीन किलोवाट से अधिक क्षमता के सोलर पैनल लगवाने वालों को भी सरकार मदद देगी। ऐसे उपभोक्ताओं को कुल 1.56 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की ओर से 78-78 हजार रुपये की पूंजीगत सब्सिडी शामिल है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को पीएम सूर्यघर पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की परियोजना को लॉन्च किया। यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली और आय का अवसर प्रदान करेगी।

दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने बताया कि यह योजना आय का अवसर भी देती है। सोलर पैनल से हर महीने 293 रुपये से लेकर 2,400 रुपये तक की आय हो सकती है। उपभोक्ताओं को 25 वर्षों तक मुफ्त बिजली भी मिलेगी।

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योजना का स्वरूप

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सोलर पैनल लगाने का काम 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगा। योजना का लक्ष्य 2.3 लाख घरों को लाभ पहुंचाना है। 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को तीन किलोवाट क्षमता तक के सोलर पैनल मुफ्त मिलेंगे। तीन किलोवाट से अधिक क्षमता के पैनल लगवाने वालों को भी सरकार आर्थिक सहायता देगी।

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