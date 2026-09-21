पीएम सूर्यघर पोर्टल लॉन्च: दिल्ली में 400 यूनिट तक वालों को मुफ्त सोलर पैनल, पहले आओ-पहले पाओ; ऐसे मिलेगा लाभ
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Mon, 21 Sep 2026 06:11 PM IST
सार
दिल्ली में पीएम सूर्यघर योजना के तहत 400 यूनिट तक बिजली खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को तीन किलोवाट तक सोलर पैनल मुफ्त मिलेंगे। राजधानी में 2.33 लाख परिवारों को लाभ देने की तैयारी है।
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विस्तार
दिल्ली सरकार ने सोमवार को पीएम सूर्यघर पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की परियोजना को लॉन्च किया। यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली और आय का अवसर प्रदान करेगी।
योजना के तहत, 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत वाले घरों को लाभ मिलेगा। उन्हें तीन किलोवाट तक का सोलर प्लांट बिना किसी शुरुआती लागत के मुफ्त मिलेगा। तीन किलोवाट से अधिक क्षमता के सोलर पैनल लगवाने वालों को भी सरकार मदद देगी। ऐसे उपभोक्ताओं को कुल 1.56 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की ओर से 78-78 हजार रुपये की पूंजीगत सब्सिडी शामिल है।
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योजना के तहत, 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत वाले घरों को लाभ मिलेगा। उन्हें तीन किलोवाट तक का सोलर प्लांट बिना किसी शुरुआती लागत के मुफ्त मिलेगा। तीन किलोवाट से अधिक क्षमता के सोलर पैनल लगवाने वालों को भी सरकार मदद देगी। ऐसे उपभोक्ताओं को कुल 1.56 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की ओर से 78-78 हजार रुपये की पूंजीगत सब्सिडी शामिल है।
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दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने बताया कि यह योजना आय का अवसर भी देती है। सोलर पैनल से हर महीने 293 रुपये से लेकर 2,400 रुपये तक की आय हो सकती है। उपभोक्ताओं को 25 वर्षों तक मुफ्त बिजली भी मिलेगी।
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योजना का स्वरूप
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सोलर पैनल लगाने का काम 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगा। योजना का लक्ष्य 2.3 लाख घरों को लाभ पहुंचाना है। 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को तीन किलोवाट क्षमता तक के सोलर पैनल मुफ्त मिलेंगे। तीन किलोवाट से अधिक क्षमता के पैनल लगवाने वालों को भी सरकार आर्थिक सहायता देगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सोलर पैनल लगाने का काम 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगा। योजना का लक्ष्य 2.3 लाख घरों को लाभ पहुंचाना है। 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को तीन किलोवाट क्षमता तक के सोलर पैनल मुफ्त मिलेंगे। तीन किलोवाट से अधिक क्षमता के पैनल लगवाने वालों को भी सरकार आर्थिक सहायता देगी।
आर्थिक सहायता और लाभ
केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर 1.56 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी। इसमें प्रत्येक सरकार का योगदान 78-78 हजार रुपये है। यह सब्सिडी तीन किलोवाट से अधिक क्षमता के सोलर पैनल लगाने वालों के लिए है। इस योजना से उपभोक्ताओं को 25 वर्षों तक मुफ्त बिजली मिलेगी। साथ ही, उपभोक्ता अतिरिक्त बिजली बेचकर मासिक 293 रुपये से 2,400 रुपये तक की आय भी कर सकेंगे।
केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर 1.56 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी। इसमें प्रत्येक सरकार का योगदान 78-78 हजार रुपये है। यह सब्सिडी तीन किलोवाट से अधिक क्षमता के सोलर पैनल लगाने वालों के लिए है। इस योजना से उपभोक्ताओं को 25 वर्षों तक मुफ्त बिजली मिलेगी। साथ ही, उपभोक्ता अतिरिक्त बिजली बेचकर मासिक 293 रुपये से 2,400 रुपये तक की आय भी कर सकेंगे।