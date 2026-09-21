पकड़ा गया खूनी ड्राइवर: दिल्ली में बेदर्दी से कुचला था चार को, चालक के बाद अब कंपनी भी पुलिस के रडार पर

1 of 5 सरिता विहार सड़क हादसे में डंपर का फरार ड्राइवर गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला







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दिल्ली के सरिता विहार इलाके में रविवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में एक नया अपडेट सामने आया है कि पुलिस ने हादसे के बाद से फरार चल रहे डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा, परिजनों द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने के लगाए गए आरोपों की भी पुलिस जांच कर रही है। जांच में कंपनी की लापरवाही सामने आने पर उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



2 of 5 इस क्रेन पर थे कर्मचारी - फोटो : अमर उजाला

कैसे हुआ हादसा?

यह हादसा उस वक्त हुआ जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत रोड संख्या 13 पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम चल रहा था। इसी दौरान नोएडा से दिल्ली की तरफ आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़ी क्रेन में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि क्रेन के पास मौजूद कर्मचारियों का ऑटो भी डंपर की चपेट में आ गया।



3 of 5 हादसे में क्षतिग्रस्त ऑटो - फोटो : अमर उजाला

कौन कहां था?

घटना के समय दो कर्मचारी क्रेन पर, तीन ऑटो में और एक सड़क पर खड़ा था, जबकि एक अन्य कर्मचारी सुधीर बाल-बाल बच गया। हादसे के बाद आरोपी चालक डंपर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया था, जिसे अब पुलिस ने दबोच लिया है।

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4 of 5 हादसे में मृतक - फोटो : अमर उजाला

मृतकों की पहचान

उमेश (23) - निवासी संगम विहार

प्रवीण (35) - निवासी संगम विहार (एएबी मैटिका कंपनी के कर्मचारी)

सूरज (34) - निवासी मुनिरका (कंपनी में एचआर मैनेजर के रूप में कार्यरत)

अनूप (26) - निवासी संगम विहार (इलाज के दौरान दोपहर में मौत; एएबी मैटिका कंपनी के कर्मचारी)



घायल (2 लोग)

आकाश उर्फ तुषार (20) - निवासी संगम विहार

खेम सिंह (40) - निवासी रोहिणी



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5 of 5 इसी डंपर ने मारी टक्कर - फोटो : अमर उजाला