{"_id":"6ada11c3abbd2d742307be81","slug":"video-delhi-mcd-meeting-uproar-mayor-mic-damaged-aap-bjp-councillors-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"एमसीडी सदन में अभूतपूर्व हंगामा, महापौर के कागजात फेंके, माइक तोड़े","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की गुरुवार को हुई बैठक में अभूतपूर्व हंगामा हुआ। पार्षद फंड से शुरू हुआ विवाद वायु प्रदूषण पर चर्चा के दौरान व्यक्तिगत टिप्पणी तक पहुंच गया। कांग्रेस पार्षद दल की नेता नाजिया दानिश की टिप्पणी से नाराज आप पार्षद शुगुफ्ता जुबेर चौधरी ने महापौर प्रवेश वाही के आसन पर रखे कागजात फेंक दिए।

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