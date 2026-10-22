एमसीडी सदन में बवाल: महापौर के आसन पर रखे कागज फेंके, माइक तोड़कर नीचे पटका; पार्षदों में तीखी नोकझोंक, वीडियो

कब बढ़ा विवाद?

बैठक दोबारा शुरू होने पर नेता सदन जय भगवान यादव ने भाजपा सरकार के कार्यों का उल्लेख किया। नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने जवाब में भाजपा सरकारों की नाकामियां गिनाईं। इसके बाद नाजिया दानिश ने वायु प्रदूषण पर बोलते हुए आप की पूर्व सरकारों पर निशाना साधा। शुगुफ्ता पर व्यक्तिगत टिप्पणी के दौरान महापौर के हस्तक्षेप नहीं करने से विवाद बढ़ गया। महापौर लौटे तो उनका माइक क्षतिग्रस्त था। उन्होंने किसी तरह नेता सदन को एजेंडा पारित कराने के निर्देश दिए। इसके बाद फिर हंगामा हुआ। एजेंडा पारित होने के बाद महापौर ने आयुक्त की सीट के माइक से कार्यवाही की पुष्टि कर बैठक स्थगित कर दी।