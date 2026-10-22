दिल्ली: नेहा बोरा के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, कल शाम छह बजे आ सकता है फैसला; जानें क्या है विवाद?

पुलिस ने रखी दलील

दूसरी ओर, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने नेहा बोरा की इस याचिका की मेंटेनिबिलिटी (रखने योग्य होने) पर गंभीर आपत्ति जताई है। पुलिस ने कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें रखीं, जिस पर अब आगे की कार्यवाही की जा रही है।



'नेहा ने हिंसा भड़काने की बात नहीं की'

वकील ने अदालत को बताया कि सरकार के फैसलों के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। उनकी क्लाइंट नेहा बोरा ने कभी हिंसा भड़काने की बात नहीं की और उनका रुख पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा है। वह केवल सुधारों की मांग कर रही थीं।



उन्होंने आगे बताया कि 15 अक्तूबर को नेहा ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके बाद 16 अक्तूबर को जंतर-मंतर को अचानक 'डिनोटिफाई' (अधिसूचना से बाहर) किए जाने के विरोध में उन्होंने शाम को मंडी हाउस में बैठक का आह्वान किया था। इस पोस्ट में हिंसा भड़काने, कानून तोड़ने या शांति भंग करने जैसी कोई बात नहीं थी।



वकील ने यह भी दलील दी कि कनॉट प्लेस का प्रदर्शन किसी अन्य संगठन द्वारा आयोजित किया गया था, जबकि नेहा बोरा ने केवल मंडी हाउस का आह्वान किया था। नोटिस में 'बिना अनुमति राष्ट्रीय ध्वज फहराने' का जिक्र किया गया है, जबकि तिरंगा फहराने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा, यह प्रक्रिया वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर शुरू की गई, जबकि नोटिस जारी करने वाला मजिस्ट्रेट खुद एक पुलिस अधिकारी है।