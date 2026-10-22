जनगणना 2027: दिल्ली में कब से शुरू होगा घर-घर सर्वे? पूछे जाएंगे 40 सवाल; आपको दिखाने होंगे ये दस्तावेज

मांगी जाएंगी ये जानकारी

प्रश्नावली में व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि, आयु, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, अनुसूचित जाति या जनजाति की स्थिति, विकलांगता, मातृभाषा और अन्य भाषाएं शामिल हैं। इसके अलावा परिवार और वित्तीय विवरणों के तहत बच्चों की संख्या, बैंक खातों की संख्या, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट और वोटर आईडी जैसी जानकारियां भी मांगी जाएंगी।



अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पहचान से जुड़े दस्तावेज जैसे आधार या अन्य दस्तावेज केवल उपलब्ध होने पर ही मांगे जाएंगे और इन्हें दिखाना पूरी तरह से स्वैच्छिक है।