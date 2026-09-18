वीडियो: मुगलिया सल्तनत और अंग्रेजी हुकूमत के इतर, दिल्ली की कला, संस्कृति और इतिहास सीखेंगे बच्चे

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दिल्ली के बच्चे अब मुगलिया सल्तनत और अंग्रेजी हुकूमत के इतिहास से आगे बढ़कर राजधानी की कला, संस्कृति और समृद्ध विरासत को भी करीब से जानेंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने स्कूलों में हेरिटेज क्लब स्कीम शुरू की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को सचिवालय में इस योजना का शुभारंभ किया। योजना की शुरुआत 75 सीएमश्री स्कूलों से होगी। इनमें 25 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर योजना शुरू की जाएगी। बच्चों को दिल्ली की कला, संस्कृति, इतिहास और विरासत से परिचित कराने की जिम्मेदारी हेरिटेज क्लब की होगी।

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