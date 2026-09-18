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वीडियो: मुगलिया सल्तनत और अंग्रेजी हुकूमत के इतर, दिल्ली की कला, संस्कृति और इतिहास सीखेंगे बच्चे

Fri, 18 Sep 2026 09:42 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Fri, 18 Sep 2026 09:42 PM IST
Delhi government launched Heritage Club scheme in schools
दिल्ली के बच्चे अब मुगलिया सल्तनत और अंग्रेजी हुकूमत के इतिहास से आगे बढ़कर राजधानी की कला, संस्कृति और समृद्ध विरासत को भी करीब से जानेंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने स्कूलों में हेरिटेज क्लब स्कीम शुरू की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को सचिवालय में इस योजना का शुभारंभ किया। योजना की शुरुआत 75 सीएमश्री स्कूलों से होगी। इनमें 25 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर योजना शुरू की जाएगी। बच्चों को दिल्ली की कला, संस्कृति, इतिहास और विरासत से परिचित कराने की जिम्मेदारी हेरिटेज क्लब की होगी।
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