दिल्ली मेट्रो ने बनाया इतिहास: सड़कों पर थमे बसों के पहिए तो मेट्रो में उमड़ा जनसैलाब, ढोए रिकॉर्ड यात्री

यात्रियों से बातचीत



देरी से पहुंच रहे कार्यालय

जीपीओ के पास एक कंपनी में कार्य करते हैं। खजूरी खास से चार दिनों से लगातार बस स्टॉप पर खड़े रहते हैं लेकिन एक-एक घंटे बस नहीं मिलती है। कार्यालय पहुंचने में देरी होती है। -राजकुमार, निवासी खजूरी खास, यात्री



चार दिनों से हड़ताल ने परेशान किया

चार दिनों से लगातार डीटीसी की हड़ताल से आने जाने में समय लग रहा है। घंटों बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। बृहस्पतिवार को तो बस मिली ही नहीं, आज कुछ बस आती दिखाई दे रही हैं। -सिकंदर पासवान, कश्मीरी गेट



आधे घंटे से कर रहे इंतजार

आरएमएल अस्पताल में आई थी, यहां एनडीपीओ से बस का इंतजार करते हुए आधे घंटे हो गए हैं। -चेतन देवी, निवासी भजनपुरा



सुबह एक घंटे पहले ही घर से निकलना पड़ता है

पटेल चौक के निकट कार्यालय है। प्रतिदिन सुबह एक घंटे पहले ही घर से निकलना पड़ता है। चार दिनों से चल रही बसों की हड़ताल से परेशान हैं। पता नहीं कब हड़ताल खत्म होगी। घर भी देरी से पहुंच रहे हैं। - धर्म सिंह, निवासी कल्याणपुरी