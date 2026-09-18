दिल्ली: व्हाट्सएप पर युवती ने भेजा मिलने का न्योता, कैफे पहुंचते ही युवक को थमाया 21 हजार का बिल; पिटाई भी हुई

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पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार स्थित एक कैफे में व्हाट्सएप के जरिए युवक को जाल में फंसाकर मारपीट और जबरन वसूली का मामला सामने आया है। शाहदरा जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कैफे से जुड़े बाउंसर अमन गुर्जर और आयोजक मोहम्मद अरशदुल्लाह आलम को गिरफ्तार किया है। मामले में युवती समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। विज्ञापन

21 हजार रुपये का थमा दिया बिल

पुलिस के अनुसार, पीड़ित रामकृष्ण (28) से एक अज्ञात युवती ने व्हाट्सएप पर संपर्क किया और उसे कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन बुलाया। वहां से वह उसे आनंद विहार स्थित कैफे ले गई। कुछ देर बैठने के बाद युवक को 21 हजार रुपये का बिल थमा दिया गया। विरोध करने पर कैफे के बाउंसरों और कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की।

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शिकायत करने पर दी धमकी

आरोप है कि दबाव में पीड़ित ने आठ हजार रुपये नकद और छह हजार रुपये यूपीआई से दिए। इसके बाद आरोपियों ने उसका एटीएम कार्ड और पिन छीनकर खाते से 11 हजार रुपये निकाल लिए। पुलिस में शिकायत करने पर 25 हजार रुपये अतिरिक्त देने की धमकी भी दी गई।

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