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दिल्ली: व्हाट्सएप पर युवती ने भेजा मिलने का न्योता, कैफे पहुंचते ही युवक को थमाया 21 हजार का बिल; पिटाई भी हुई

Fri, 18 Sep 2026 08:58 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला ब्यूरो, पूर्वी दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, पूर्वी दिल्ली Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Fri, 18 Sep 2026 08:58 PM IST
सार

पूर्वी दिल्ली के कैफे में युवती ने व्हाट्सएप पर युवक से संपर्क कर उसे मिलने बुलाया। आरोप है कि कैफे पहुंचने पर 21 हजार का बिल थमाकर मारपीट की गई और एटीएम कार्ड-पिन लेकर खाते से 11 हजार रुपये निकाल लिए गए।
 

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young woman summoned young man to café via WhatsApp handed bill for rs 21000 and had bouncers beat him up
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : AI/अमर उजाला GFX

विस्तार
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पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार स्थित एक कैफे में व्हाट्सएप के जरिए युवक को जाल में फंसाकर मारपीट और जबरन वसूली का मामला सामने आया है। शाहदरा जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कैफे से जुड़े बाउंसर अमन गुर्जर और आयोजक मोहम्मद अरशदुल्लाह आलम को गिरफ्तार किया है। मामले में युवती समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

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21 हजार रुपये का थमा दिया बिल
पुलिस के अनुसार, पीड़ित रामकृष्ण (28) से एक अज्ञात युवती ने व्हाट्सएप पर संपर्क किया और उसे कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन बुलाया। वहां से वह उसे आनंद विहार स्थित कैफे ले गई। कुछ देर बैठने के बाद युवक को 21 हजार रुपये का बिल थमा दिया गया। विरोध करने पर कैफे के बाउंसरों और कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की।
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शिकायत करने पर दी धमकी
आरोप है कि दबाव में पीड़ित ने आठ हजार रुपये नकद और छह हजार रुपये यूपीआई से दिए। इसके बाद आरोपियों ने उसका एटीएम कार्ड और पिन छीनकर खाते से 11 हजार रुपये निकाल लिए। पुलिस में शिकायत करने पर 25 हजार रुपये अतिरिक्त देने की धमकी भी दी गई।
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पुलिस ने आरोपियों को दबोचा
पीड़ित के शिकायत के बाद आनंद विहार थाने में केस दर्ज किया गया। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शाहदरा डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा के मुताबिक, गिरोह युवती के जरिए ग्राहकों को बुलाकर फर्जी बिल और मारपीट के जरिये वसूली करता था।
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