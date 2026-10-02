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Delhi Dynamos won the match by 9 runs and secured a spot in the semi-finals
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दिल्ली डायनामोज ने 9 रन से जीता मुकाबला, सेमीफाइनल में बनाई जगह
एनसीआर टी20 लीग के सातवें दिन दिल्ली डायनामोज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 135 रन बनाए। जवाब में गुरुग्राम ग्लेडिएटर्स 20 ओवर में 126 रन पर 7 विकेट ही बना सकी। इसके बाद दिल्ली ने मुकाबला नौ रन से अपने नाम किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।
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