दिल्ली डायनामोज ने 9 रन से जीता मुकाबला, सेमीफाइनल में बनाई जगह

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एनसीआर टी20 लीग के सातवें दिन दिल्ली डायनामोज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 135 रन बनाए। जवाब में गुरुग्राम ग्लेडिएटर्स 20 ओवर में 126 रन पर 7 विकेट ही बना सकी। इसके बाद दिल्ली ने मुकाबला नौ रन से अपने नाम किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

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