{"_id":"6aaec195adbdbbae2a04f68f","slug":"video-cylinder-blast-in-delhi-64-year-old-vijay-kumar-dies-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली में सिलिंडर ब्लास्ट, 64 वर्षीय विजय कुमार की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली के शाहपुरा स्थित गली नंबर 11 ए में आज यानि तड़के एक हादसा हुआ जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट की आशंका बताई जा रही है और उसमें एक 64वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई जिसका नाम विजय कुमार। पूरा मामला क्या है यह सब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इस हादसे में आसपास के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, और बिजली के मीटर भी क्षतिग्रस्त हुए।आइए जाने आसपास के लोगों ने क्या कहा इस हाथ से को लेकर। और देखिए घटनास्थल के अंदर बाहर का हाल।

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